Оккупанты бросают в застенки не только украинцев, но и своих военных, – Хлань
Источник:ютуб Сергея Хланя
В Херсонской области оккупанты бросают в застенки не только похищенных украинцев, но и своих военных. В частности, дезертиров.
Пыточные захватчики обустроили на территории оккупационных воинских частей. Об этом рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
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Хотят скрыть потери
российские командиры бросают своих военных в так называемые "подвалы", чтобы избежать дезертирства, которое уже стало массовым. Еще одна причина – чтобы солдаты не звонили по телефону своим родителям и знакомым в России и не рассказывали о ситуации на фронте и колоссальных потерях.
Чтобы устранить возможность жаловаться родственникам и близким,
– объяснил чиновник.
По словам Хланя, россияне уже строят тюрьмы и изоляции своим воинам. Проводят психологические атаки, убеждая, мол, "надо воевать". Чтобы не звонили родственникам, у них забирают средства связи.
В Херсонской области расстреливают людей
Оккупанты прибегают к террору во временно оккупированных населенных пунктах Херсонщины. Каждую неделю оккупанты убивают здесь несколько человек.
Местный активист Владимир Молчанов рассказал , что захватчики сгоняют свою ярость на жителях области, в частности, Высокополье.