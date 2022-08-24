Катівні загарбники облаштували на території окупаційних військових частин. Про це розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

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Хочуть приховати втрати

російські командири кидають своїх військових до так званих "підвалів", щоб уникнути дезертирства, яке вже стало масовим. Ще одна причина – аби солдати не телефонували своїм батькам та знайомим в росії й не розповідали про ситуацію на фронті та колосальні втрати.

Щоб усунути можливість жалітися родичам та близьким,

– пояснив чиновник.

За словами Хланя, росіяни вже будують тюрми та ізоляції для своїх вояків. Проводять психологічні атаки, переконуючи, мовляв, "треба воювати". Щоб не дзвонили родичам, в них забирають засоби зв'язку.

На Херсонщині розстрілюють людей

Окупанти вдаються до терору в тимчасово окупованих населених пунктах Херсонщини. Кожного тижня окупанти вбивають тут кількох людей.

Місцевий активіст Володимир Молчанов розповів, що загарбники зганяють свою лють на мешканцях області, зокрема, Високопілля.

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