В эфире 24 Канала депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань призвал жителей прифронтовых регионов Украины быть осторожными с неизвестными предметами. Отметил также, что оккупанты обстреливают территорию Украины большим количеством различных боеприпасов.

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Жертвы взрывных устройств

Депутат рассказал, что люди на деоккупированной Херсонщине находят на улицах и подбирают различные опасные взрывные устройства. Поэтому 19 марта в одном из населенных пунктов на мине подорвался человек. День перед тем три человека нашли FPV-дрон, который пытались разобрать – к сожалению, все погибли.

Не надо, нельзя подбирать любые подозрительные устройства. Оккупанты массово применяют мины, FPV-дрон, различные снаряды, обстреливая Правобережную часть Херсонщины. Особенно населенные пункты, расположенные вдоль побережья Днепра,

– отметил Сергей Хлань.

Херсонщину атакуют оккупанты

Также он отметил, что оккупанты увеличили интенсивность обстрелов, ведь на время незаконных выборов на временно оккупированных территориях они били относительно меньше.

Сейчас снова начали бить из артиллерии по Херсону, состоялся очередной обстрел жилых кварталов – были пожары. Другие населенные пункты области тоже страдают от постоянных атак российских террористов.

Обстрелы усилились, возможно влияет улучшение погодных условий. Усилилась работа российских беспилотников, которые сбрасывают взрывчатку на гражданских людей, передвигающихся по улицам населенных пунктов,

– рассказал депутат Херсонского облсовета.

Какая ситуация в Херсонской области: кратко