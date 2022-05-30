На Херсонском и Запорожском направлениях ВСУ продвинулись на 8 – 10 километров, – Денсиенко

Продолжаются 96 сутки решительного сопротивления Украины российским оккупантам. ВСУ постепенно выбивают врага на Юге.

Так, на вечер 29 мая, наши защитники и защитницы на отдельных отрезках Херсонского и Запорожского направлений смогли продвинуться на 8 – 10 километров . Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире марафона единых новостей, передает 24 канал.

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Продвижение Вооруженных Сил Украины на Юге

Украинские силы в Херсонской и Запорожской областях продолжают оттеснять врага с территорий нашего государства.

На Юге Украины по состоянию на вечер (29 мая – ред. 24 канал) можем сказать, что на некоторых направлениях в Херсонской и Запорожье мы продвинулись на 8 – 10 километров и выбили их (российских оккупантов – ред. 24 канал) из этих населенных пунктов,

– заявил Денисенко.

К слову, чиновник также добавил, что на Донбассе, в частности в окрестностях Северодонецка, вечером минувших суток продолжались бои. "Это самая горячая точка сейчас", - заметил советник министра внутренних дел.

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и спели наш гимн. Накануне демонстрации по городу были расклеены листовки, в которых организаторы призвали людей выйти и раз объяснить захватчикам, что Мелитополь – это Украина. Отмечается, что участие в митинге приняло несколько десятков местных жителей. Вооруженные Силы Украины эффектно ликвидировали позиции кафиров в Запорожье с помощью артиллерии. Враг спрятал свою технику в местном фермерском ангаре, но наши защитники ее обнаружили и уничтожили.

с помощью артиллерии. Враг спрятал свою технику в местном фермерском ангаре, но наши защитники ее обнаружили и уничтожили. Народный депутат Украины Сергей Хлань заверил, что люди на временно оккупированных территориях Херсона уже несколько дней находятся в приподнятом настроении. Все из-за сбитого ВСУ вражеского истребителя вблизи Новой Каховки. Между россиянами, в свою очередь, ходят панические настроения из-за контрнаступления наших сил, и они просто убегают со своих позиций в области.

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