На Херсонском направлении сейчас очень жарко, – Братчук

На Херсонском направлении "очень жарко". Также наши Вооруженные силы смогли пополнить обменный фонд.

Соответствующую информацию в эфире телемарафона "Единые новости" 3 сентября сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук. Он также рассказал о действиях россиян на оккупированных территориях Херсона.

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В Херсонской области "жарко"

Ждем официального сообщения, но очень жарко сейчас на Херсонском направлении, на Южном направлении,

– заявил Братчук.

Он также добавил, что обменный фонд пополнен.

"Херсонский урожай, к сожалению, отличается от привычных арбузов и зерна. Сегодня "арбузы" выглядят иначе, у них есть даже московские фамилии", – объяснил спикер Одесской ОВА.

Оккупанты на Херсонщине давят на мирных людей

Сергей Братчук подтвердил, что россияне ужесточают фильтрационные меры на временно оккупированной территории Херсонской области.

Представители движения сопротивления на Юге сообщают, что россияне ходят по домам и проводят так называемую "перепись" населения. Более того, оккупанты ищут людей, которые причастны к проведению АТО, ООС или являются военнослужащими ВСУ сейчас.

Пытаются давить на местных жителей, на их родных и близких,

– объяснил спикер ОВА.

Добавил, что враг воюет, в том числе, с украинским зерном. Это подтвердила ракетная атака на Очаков.

В Одесской области ближе к морю был слышен отголосок ракетного удара. Также Сергей Братчук сказал, что Одесская область является зерновым хабом для всей Украины.

На Юге продолжается наступление ВСУ

На Юге наступление Вооруженных сил Украины началось 29 августа. Буквально 4 сентября руководитель объединенного координационного центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что освобождение оккупированных территорий дается нашим войскам достаточно сложно.

Высвобожденные населенные пункты, там, где только закрепляются наши войска, подвергаются массированному обстрелу, поскольку у врага еще есть мощности в авиации, есть мощности дальнобойной артиллерии. Людям нужно отдавать себе отчет, что даже когда по суше продвинулись войска, есть еще возможность быть пораженными издалека,

– подчеркнула Гуменюк.

Сейчас украинские войска проводят все операции в условиях информационной тишины, ведь они проходят в сложных условиях.

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