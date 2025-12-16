"Птицы Мадьяра" нанесли повторный удар по химзаводу "Дорогобуж" в Смоленской области
- Химзавод "Дорогобуж" в Смоленской области России подвергся повторному удару в ночь на 16 декабря, после первого удара 11 декабря.
- Предприятие специализируется на производстве химической продукции, которая может использоваться для изготовления взрывчатых веществ, но оценить последствия атаки пока невозможно.
В ночь на 16 декабря под повторный удар попал химзавод "Дорогобуж" в Смоленской области России. Предприятие специализируется на производстве продукции, которая используются для изготовления взрывчатых веществ.
Местные слышали взрывы. Об этом сообщает Exilenova+, передает 24 Канал.
Что известно о повторном ударе?
Первый удар по химзаводу "Дорогобуж" состоялся 11 декабря. На этот раз местные источники сообщали о взрывах в районе расположения предприятия.
Птицы СБС глубинного поражения отработали ночь продуктивно: наливайка, химзавод и ряд военных объектов на болотах и в ВОТ,
– написал командующий СБС "Мадьяр".
Из-за особенностей размещения завода пока невозможно осуществить объективную оценку последствий атаки. Окончательные выводы ожидаются после появления спутниковых снимков.
Обратите внимание! Предприятие производит химическую продукцию, в частности аммиачную селитру и другие азотные соединения, которые могут использоваться как компоненты для изготовления взрывчатых веществ.
По информации вражеского Минобороны, в течение ночи российские средства ПВО "насчитали" не менее 83 беспилотников, которые летели на разные регионы России. В частности, 5 дронов удалось сбить над территорией Смоленской области.
Удары по российским объектам: последние новости
Ночью 14 декабря на нефтеперерабатывающих заводах в Волгоградской области и Краснодарском крае вспыхнули пожары после атаки дронов. В поселке Афипский произошел блэкаут, а обломки дронов вызвали возгорание и повреждения.
В Крыму вечером 13 декабря были слышны взрывы из-за атаки неизвестных дронов сразу в нескольких районах. Атаки привели к пожарам на некоторых объектах.