"Птицы Мадьяра" нанесли повторный удар по химзаводу "Дорогобуж" в Смоленской области

В ночь на 16 декабря под повторный удар попал химзавод "Дорогобуж" в Смоленской области России. Предприятие специализируется на производстве продукции, которая используются для изготовления взрывчатых веществ.

Местные слышали взрывы. Об этом сообщает Exilenova+, передает 24 Канал.

Смотрите также Ударили по одному из крупнейших НПЗ юга России: ВСУ поразили ряд объектов врага

Что известно о повторном ударе?

Первый удар по химзаводу "Дорогобуж" состоялся 11 декабря. На этот раз местные источники сообщали о взрывах в районе расположения предприятия.

Птицы СБС глубинного поражения отработали ночь продуктивно: наливайка, химзавод и ряд военных объектов на болотах и в ВОТ,

– написал командующий СБС "Мадьяр".

Из-за особенностей размещения завода пока невозможно осуществить объективную оценку последствий атаки. Окончательные выводы ожидаются после появления спутниковых снимков.

Обратите внимание! Предприятие производит химическую продукцию, в частности аммиачную селитру и другие азотные соединения, которые могут использоваться как компоненты для изготовления взрывчатых веществ.

По информации вражеского Минобороны, в течение ночи российские средства ПВО "насчитали" не менее 83 беспилотников, которые летели на разные регионы России. В частности, 5 дронов удалось сбить над территорией Смоленской области.

Удары по российским объектам: последние новости