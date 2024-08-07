На Хмельнитчине прогремели взрывы во время тревоги

Россия в очередной раз атакует Украину ночью. Что известно о взрывах в Хмельницком – расскажет 24 Канал.

Сейчас в Украине продолжается опасность из-за "Шахедов". Ранее была еще и баллистическая угроза.

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Что известно о взрывах в Хмельницкой области

О том, что в городе громко, сообщили в 02:30 корреспонденты Суспильного. Через три минуты стало известно о повторных взрывах.

В этой области тревога раздается более часа. Россияне запустили "Шахеды" еще вечером 6 августа, сначала они локализовались на Юге. Далее вражеские беспилотники начали двигаться в Центр Украины, а затем на Запад.

Довольно быстро красными стали Тернопольская, Ивано-Франковская, Львовская области. Возможно, тревога расширится и дальше.

Пока нет официальной информации о последствиях взрывов в Хмельницком, но если таковая появится – мы дополним эту новость.

Обновление 03:33. Прозвучали снова взрывы. Несколько дронов вернулись из Тернопольской области и пытались атаковать район Староконстантинова.