Наразі в Україні триває небезпека через "Шахеди". Раніше була ще й балістична загроза.

Дивіться також У Курській області прогриміли вибухи: гучно було в районі АЕС

Що відомо про вибухи в Хмельницькій області

Про те, що в місті гучно, повідомили о 02:30 кореспонденти Суспільного. За три хвилини стало відомо про повторні вибухи.

У цій області тривога лунає понад годину. Росіяни запустили "Шахеди" ще ввечері 6 серпня, спочатку вони локалізувалися на Півдні. Далі ворожі безпілотники почали рухатися у Центр України, а відтак на Захід.

Досить швидко червоними стали Тернопільська, Івано-Франківська, Львівська області. Можливо, тривога розшириться і надалі.

Поки що немає офіційної інформації щодо наслідків вибухів у Хмельницькому, але якщо така з'явиться – ми доповнимо цю новину.

Зверніть увагу! 24 Канал збирає усі дані про тривоги та вибухи в Україні вночі 7 серпня та веде онлайн. Читайте нашу збірну новину тут. І не нехтуйте безпекою – пройдіть в укриття, якщо почули тривогу!