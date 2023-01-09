На имущество эксминистра образования и науки Табачника наложили арест

Суд арестовал имущество бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника, подозреваемого в государственной измене. Общая сумма арестованного составляет более 2 миллионов долларов.

Как сообщают в Офисе генпрокурора Украины, также арестовано имущество матери Табачника.

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Чтобы скрыть состояние, Табачник "переписал" имущество на родственников. Однако СБУ разоблачила схему, таким образом удалось наложить арест на:

пол квартиры в исторической части Киева площадью 126 квадратных метров;

жилой дом площадью более 600 квадратных метров;

5 земельных участков в элитном коттеджном городке вблизи столицы общей площадью около 1 гектара;

банковский счет в 147 тысяч долларов.

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В чем обвиняют Табачника

Во времена президента Януковича Табачник был министром образования и науки. Ранее вице-премьером, народным депутатом, главой администрации президента Кучмы.

По данным следствия, эксминистр образования и науки организовывал и координировал деятельность руководителей российских оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей в сфере здравоохранения, образования, подготовки к проведению референдумов. Он действовал в лице представителей высших органов власти России, в том числе русской ФСБ.

Таким образом Табачника обвиняют по статье 111 о государственной измене. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Дмитрий Табачник запомнился украинцам по многим скандалам. Он был одним из самых ярых противников внедрения украинского дубляжа в кино, отрицал признание Голодомора геноцидом и называл украинцев "малороссами".