Як повідомляють в Офісі генпрокурора України, також арештовано майно матері Табачника.

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Щоб приховати статки, Табачник "переписав" майно на родичів. Проте СБУ викрила схему, таким чином вдалося накласти арешт на:

пів квартири в історичній частині Києва площею 126 квадратних метри;

житловий будинок площею понад 600 квадратних метри;

5 земельних ділянок в елітному котеджному містечку поблизу столиці загальною площею майже 1 гектар;

банківський рахунок на 147 тисяч доларів.

Наразі ексрегіонал переховується від правосуддя у тимчасово окупованому Криму.

Довідка. У часи президента Януковича Табачник був міністром освіти і науки. Раніше віцепрем'єром, народним депутатом, главою адміністрації президента Кучми.

У чому звинувачують Табачника

За даними слідства, ексміністр освіти та науки організовував та координував діяльність керівників російських окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей у сфері охорони здоров'я, освіти, підготовки до проведення референдумів. Він діяв від імені представників вищих органів влади Росії, зокрема російської ФСБ.

Таким чином Табачника звинувачують за статтею 111 про державну зраду. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Дмитро Табачник запам'ятався українцям багатьма скандалами. Він був одним з найзапекліших противників впровадження українського дубляжу в кіно, заперечував визнання Голодомору геноцидом та називав українців "малоросами".