В частности, существовала угроза пусков баллистических ракет и "Кинжалов". 24 Канал призывает жителей Прикарпатья находиться в укрытиях, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу защитникам неба.

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На Прикарпатье слышали взрывы

Воздушную тревогу в Ивано-Франковской области объявили в 9 часов 30 минут. Тогда Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики, а впоследствии о поднятии в небо в России носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Внимание! В воздухе 4 МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!

– написали военные.

Около 9 часов 48 минут в Ивано-Франковской области услышали мощные взрывы. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного.

"В Ивано-Франковской области были слышны звуки взрывов", – отметили журналисты.

Уже в 9 часов 57 минут по всем областям, включая Прикарпатье, прозвучали отбои воздушной тревоги. Сейчас детали вражеской атаки в областной военной администрации не сообщали.

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