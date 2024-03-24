Зокрема, існувала загроза пусків балістичних ракет та "Кинджалів". 24 Канал закликає жителів Прикарпаття перебувати в укриттях, адже це може вберегти життя і полегшити роботу захисникам неба.

До теми Вдруге за день масштабна повітряна тривога: українців попередили про небезпеку

На Прикарпатті чули вибухи

Повітряну тривогу в Івано-Франківській області оголосили о 9 годині 30 хвилин. Тоді Повітряні сили попереджали про загрозу балістики, а згодом про підняття у небо в Росії носії гіперзвукових ракет "Кинджал".

Увага! У повітрі 4 МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!

– написали військові.

Близько 9 години 48 хвилин в Івано-Франківській області почули потужні вибухи. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

"На Івано-Франківщині було чутно звуки вибухів", – зазначили журналісти.

Уже о 9 годині 57 хвилині по всіх областях, включно з Прикарпаттям, пролунали відбої повітряної тривоги. Наразі деталі ворожої атаки в обласній військовій адміністрації не повідомляли.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

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