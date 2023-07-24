"Моего сына вывели и не впускали": на ярмарке "Все Свои" произошел возмутительный инцидент

Украинская психолог Светлана Абалова 24 июля рассказала об инциденте, случившемся с ней накануне на ярмарке "Все. Свои". По словам женщины, ее сына насильно вывел охранник за пределы места, где проходило это мероприятие.

Более того, Абалову и ее сына не пускали обратно в заведение, потому что, по мнению охранника, парень якобы "расстраивает людей вокруг". Следует отметить, что сын психологи имеет определенные особенности развития.

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Что произошло на ярмарке во "Все. Свои" в Киеве

В Киеве "Все. Свои" 22 – 23 июля проводили свою семейную ярмарку, куда пришла Абалова со своими детьми. Она отметила, что на мероприятии они прошли несколько кругов, а затем пошли на террасу, чтобы подпитаться вкусностями.

Да, женщина пошла брать еду для детей, ее дочь ждала за столом, а сын Марк "ходил туда-сюда под музыку". Через несколько минут после того, как Абалова сделал заказ, она увидела, что ее ребенка нет.

"Вращаюсь, а Марка нет. Мы подумали, что он пошел в туалет и ждали его. Пока не стало странно, что его нет", – сказала она.

Впоследствии она все же нашла его, но за пределами ярмарки "Все. Свои". По ее словам, Марка вывели с места этого мероприятия.

Его вывели и не впускали, потому что цитирую: "он ходит и огорчает людей этим",

– подчеркнула Абалова.

Психолог отметила, что этот диалог она вела с не представившимся мужчиной, но с нажимом пытался донести свою позицию и не пускал меня вернуться внутрь из-за запугивания.

В частности, этот мужчина на русском говорил, что якобы женщина "не хочет по-хорошему", что сейчас "они вызовут 03", и напоследок "я думал, вы – нормальная, а вы – мать-кукушка".

"И в принципе меня пытались не пропустить и не дали вернуться уже с сыном внутрь, где был мой другой ребенок", – рассказала она.

Психолог считает, что человека могут вывести только потому, что он, по чьему-то субъективному мнению, выбивается из типичного центра. А это нарушает базовые права человека.

Осознавая, что сын имеет особенности развития, его вывели насильно из здания, чем на самом деле подвергли его риску. И повезло, что он хорошо понимает правила поведения на улице и не ушел куда-то. При этом никто не пытался найти меня для объяснений, – сказала женщина.

Абалова отметила, что эта ситуация нарушает безбарьерность. Именно поэтому они забрали вещи и вышли из этого мероприятия.

Во "Все. Свои" отреагировали на пост Абаловой

Через несколько часов на странице бренда "Все. Свои" появилась реакция на скандал, случившийся со Светланой Абаловой. Там отметили, что эта ситуация недопустима для компании.

"Один из охранников, с которым мы сотрудничали в рамках ивента, ужасно повел себя с сыном госпожи Светланы, выведя его из маркета неправомерно и безосновательно, тем самым потенциально подвергнув опасность. Нам невероятно обидно, стыдно и болезненно, что это не просто случилось на локации наших макетов", – сказали в посте.

Представители бренда также от всей команды извинились за эту ситуацию перед Абаловой, ее семьей и Марком. Там подчеркнули, что инцидент полностью идет в разрез с ценностями и принципами проекта.

Уважение человека – базовый и важнейший пункт. Мы как платформа поддерживали и всегда будем поддерживать равенство. Будем питать уважение и любовь к нашим гостям, – отметили во "Все. Свои".

Там также заверили, что компания уже прекращала работу с подрядчиком, который направил охранника на мероприятие, и пообещали в дальнейшем более тщательно следить, чтобы каждый, кто причастен к организации маркетов бренда, с уважением, толерантностью и эмпатией относился к его посетителям.

"Если госпожа Светлана решит обратиться в правоохранительные органы, мы готовы предоставить всю необходимую информацию и способствовать разрешению ситуации в правовом поле. Наша команда пытается связаться с госпожой Светланой, чтобы извиниться лично", – сказали представители бренда.

Напоследок во "Все. Свои" сказали, что понимают, что в такой ситуации одних извинений мало, но, впрочем, они хотят попытаться искупить вину. Компания также извинилась перед всеми, кого зацепила и огорчила эта ситуация.

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