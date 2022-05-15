На Экономическом форуме в Давосе обсудят послевоенное восстановление Украины, – Зеленский
15 мая 2022 , 22:52Читати новину українською
Нападение России нанесло большой ущерб гражданской инфраструктуре Украины и нашим городам. Многие страны и компании уже заявили о своем желании помочь в восстановлении Украины.
Российские оккупанты нанесли Украине ущерб на миллиарды долларов. Враг атакует гражданскую инфраструктуру и города в надежде нанести как можно больше ущерба и сломать героическое сопротивление украинцев.
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