Взрывное устройство обнаружили на электроподстанции на Днепропетровщине, – Минэнерго

Энергетический террор в Украине продолжается. На этот раз на одной из электрических подстанций обнаружили взрывное устройство.

Опасную находку на энергообъекте обнаружили в субботу, 19 октября. Об этом сообщило Минэнерго.

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Взрывчатку нашли на подстанции в Днепропетровской области

Под опасностью находилась подстанция в Днепропетровской области.

В Днепропетровской области во время осмотра на территории подстанции обнаружено взрывное устройство,

– сообщили в Минэнерго утром в субботу.

Специалисты уже обезвредили опасную находку.

К слову, уже не впервые на Днепропетровщине на территории подстанций обнаруживают взрывные устройства. Подобный случай уже случался 26 мая 2024 года.

Тогда, как и на этот раз, для обезвреживания вызвали саперов.

Добавим, что под угрозой в ночь на 19 октября были энергообъекты в еще нескольких областях Украины.

Так, после атаки "Шахедами" ввели аварийные отключения в Сумской и Черниговской областях. Там были возгорания на подстанциях. В результате боевых действий также было повреждение линии электропередач в Донецкой области.