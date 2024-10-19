Небезпечну знахідку на енергооб'єкті виявили у суботу, 19 жовтня. Про це повідомило Міненерго.

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Вибухівку знайшли на підстанції на Дніпропетровщині

Під небезпекою перебувала підстанція у Дніпропетровській області.

У Дніпропетровській області під час огляду на території підстанції виявлено вибуховий пристрій,

– повідомили у Міненерго вранці у суботу.

Фахівці уже знешкодили небезпечну знахідку.

До слова, уже не вперше на Дніпропетровщині на території підстанцій виявляють вибухові пристрої. Подібний випадок уже траплявся 26 травня 2024 року.

Тоді, як і цього разу, для знешкодження викликали саперів.

Додамо, що під загрозою у ніч на 19 жовтня були енергооб'єкти у ще кількох областях України.

Так, після атаки "Шахедами" ввели аварійні відключення у Сумській та Чернігівській областях. Там були загоряння на підстанціях. Унаслідок бойових дій також було пошкодження лінії електропередач на Донеччині.