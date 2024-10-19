Уночі на Сумщині лунали вибухи. Вранці в ОВА розповіли про знеструмлення у Шосткинській громаді.

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Аварійні відключення у Сумській області

Як повідомили у "Сумиобленерго", о 08:57 на території Сумщини введено графіки аварійних відключень з 1 по 5 черги, відповідно до вказівки НЕК "Укренерго". Будуть знеструмлені Шосткинський, Конотопський і частина Сумського району.

Раніше в ОВА пояснили, що ворог атакував у регіоні енергетичну інфраструктуру. Є щонайменше семеро поранених.

До слова, вранці окупанти вдарили ракетами та дронами по Миколаївщині та Черкащині. Також уражено об'єкт критичної інфраструктури на Чернігівщині. Через влучання виникла пожежа.