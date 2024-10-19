Про це повідомив голова Чернігівської ОВА у телеграмі. В'ячеслав Чаус розповів, чи є загроза електропостачанню.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Які наслідки атаки на Чернігівщину сьогодні

Посадовець констатував, що агресор продовжує атакувати об'єкти енергопостачання.

Вночі завдано удару по об'єкту критичної інфраструктури на Чернігівщині. Через влучання виникла пожежа,

– заявив В'ячеслав Чаус.

Додав, її вже загасили. Також голова ОВА зазначив, що загрози електропостачанню наразі немає.

Зауважимо, вночі Повітряні сили попереджали про російські дрони на Чернігівщину.

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