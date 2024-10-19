Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА в телеграме. Вячеслав Чаус рассказал, есть ли угроза электроснабжению.
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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Какие последствия атаки на Черниговщину сегодня
Чиновник констатировал, что агрессор продолжает атаковать объекты энергоснабжения.
Ночью нанесен удар по объекту критической инфраструктуры на Черниговщине. Из-за попадания возник пожар,
– заявил Вячеслав Чаус.
Добавил, его уже потушили. Также председатель ОВА отметил, что угрозы электроснабжению пока нет.
Заметим, ночью Воздушные силы предупреждали о российских дронах на Черниговскую область.
На Сумщине аварийные отключения света
- Этой ночью оккупанты в очередной раз били по Сумской области КАБ и "Шахедами". В результате вражеской атаки, предварительно, получили ранения 7 человек.
- В ОВА заявили, что повреждены объекты энергетики и инфраструктуры. Ряд населенных пунктов обесточены.
- Уже вскоре "Сумыоблэнерго" заявили, что в 08:57 на территории области введены графики аварийных отключений с 1 по 5 очереди. Будут обесточены Шосткинский, Конотопский и часть Сумского района.