Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА в телеграме. Вячеслав Чаус рассказал, есть ли угроза электроснабжению.

Смотрите также Россия атаковала энергетику Сумщины: без света ряд городов и поселков

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Какие последствия атаки на Черниговщину сегодня

Чиновник констатировал, что агрессор продолжает атаковать объекты энергоснабжения.

Ночью нанесен удар по объекту критической инфраструктуры на Черниговщине. Из-за попадания возник пожар,
– заявил Вячеслав Чаус.

Добавил, его уже потушили. Также председатель ОВА отметил, что угрозы электроснабжению пока нет.

Заметим, ночью Воздушные силы предупреждали о российских дронах на Черниговскую область.

На Сумщине аварийные отключения света

  • Этой ночью оккупанты в очередной раз били по Сумской области КАБ и "Шахедами". В результате вражеской атаки, предварительно, получили ранения 7 человек.
  • В ОВА заявили, что повреждены объекты энергетики и инфраструктуры. Ряд населенных пунктов обесточены.
  • Уже вскоре "Сумыоблэнерго" заявили, что в 08:57 на территории области введены графики аварийных отключений с 1 по 5 очереди. Будут обесточены Шосткинский, Конотопский и часть Сумского района.