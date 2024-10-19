Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА в телеграме. Вячеслав Чаус рассказал, есть ли угроза электроснабжению.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

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Чиновник констатировал, что агрессор продолжает атаковать объекты энергоснабжения.

Ночью нанесен удар по объекту критической инфраструктуры на Черниговщине. Из-за попадания возник пожар,

– заявил Вячеслав Чаус.

Добавил, его уже потушили. Также председатель ОВА отметил, что угрозы электроснабжению пока нет.

Заметим, ночью Воздушные силы предупреждали о российских дронах на Черниговскую область.

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