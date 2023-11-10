В Киеве и ряде областей воздушная тревога: в очередной раз запустили несколько групп "Шахедов"
10 ноября 2023, 22:43Читати новину українською
Российские военные продолжают атаковать Украину дронами-камикадзе. Вечером 10 ноября враг запустил сразу две группы "Шахедов". Воздушная тревога была объявлена сначала на Востоке, а затем на Юге.
Призываем вас находиться в укрытиях, если в вашей области раздается воздушная тревога. Помните о своей безопасности и не рискуйте жизнью.
Что известно об атаке Шахедами