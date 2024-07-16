Юг России, Бурятия и Крым частично остались без света

Во временно оккупированном Крыму заявили о временных отключениях света. Также без света Юг России. В частности, Ростов, Таганрог и другие российские города.

Нет света также в Бурятии. Официально в российском минэнерго сообщили, что произошел сбой в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. В телеграм-каналах написали, что в Бурятии взорвалась Гусиноозерская ГРЭС, а в Крыму – авария на Балаклавской ТЭС, пишет 24 Канал.

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Что известно об отключении света в России

В российском минэнерго заявили, что на Юге России ввели временные графики ограничения потребления света на 1,5 гигаватта. Россияне заявили, что ввели ограничения в условиях повышенных нагрузок на энергосистему, чтобы сохранить устойчивость энергосистемы.

Ростовская АЭС заживляет Ростовскую, Краснодарскую, Волгоградскую области и Ставрополье,

– заявило росСМИ, которое в России признано "иноагентом".

Российские СМИ писали, что напряжение прыгало в центре Ростова, а в Таганроге – массовые отключения света. В Краснодаре без света, по данным телеграмм-каналов, более 100 подстанций. Поэтому в городе:

не работают 150 светофоров,

не курсирует общественный транспорт;

без света жители некоторых районов, магазины.

Росатом заверил, что якобы после аварии радиационный фон на АЭС остается "в норме".

Ориентировочно в 17:00 в российском минэнерго сказали, что якобы объем временных ограничений в энергосистеме Юга России снизили на 500 мегаватт.

Кстати, свет на Юге России выключают, хотя там температура достигает 38 – 39 градусов тепла.

Какова ситуация в Крыму

В так называемом Крымэнерго объяснили, что с 14:30 16 июля они будут вводить временные отключения линий электроснабжения, чтобы минимизировать нагрузку сетевого оборудования. Там заверили, что мера вынужденная и временная.



Без света остались Ялта, Алушта, Керчь, Феодосия, Судак и многие другие города. Впоследствии энергетики опубликовали графики отключений света и на другие дни.

Официально оккупационные власти эту информацию не подтверждали, однако в телеграмм-канале "Крымский ветер" заявили, что авария произошла на Балаклавской ТЭС в Севастополе.

Почему без света осталась Бурятия

Аварийное отключение в Бурятии произошло на энергоблоке Гусиноозерской тепловой электростанции (ГРЭС), в энергосистеме Забайкалья есть ограничения подачи электричества,

– заявили российские власти.

В телеграм-каналах россиян написали, со ссылкой на местных жителей, что на теплоэлектростанции в Бурятии прогремел взрыв, а с территории предприятия шел дым. После этого там выключили два из трех энергоблоков, а у жителей пропал свет. Официально причины аварии власти не сообщили.

Глава Бурятии Алексей Цединов заявил, что по состоянию на вечер в Бурятии без света были некоторые жители Улан-Удэ и еще 75 населенных пунктов. Однако добавил, что энергетикам "дали команду" подключать всех потребителей, ведь якобы резервную схему электропитания реализовали.

"Еще нужно отдельно сказать, остановка энергоблока случилась из-за появления пробоины в котле. Энергоблок был остановлен, сработала автоматика – аварийные клапаны сброса давления, а это громко. Именно срабатывание клапанов слышали очевидцы", – заверил чиновник.

Однако он не объяснил, почему местные видели дым.

Что происходило на Гусиноозерской тепловой электростанции: смотрите видео

Кстати, пресс-служба Гусиноозерской ГРЭС заявила, что на электростанции произошло "самопроизвольное повреждение" трансформатора, что повлекло отключение всех энергоблоков электротрансформации, которые работали.