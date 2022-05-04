На Юге россияне не смогли продвинуться незаметно: ВСУ сожгли их технику

На Южном направлении группировка россиян пыталась передвинуться по украинской территории. Но украинские защитники оперативно обнаружили оккупантов и нанесли им сокрушительный удар.

Группировка войск "Юг" обнародовала видео, на котором видно, как военные Вооруженных Сил Украины крушат российскую технику. Оккупанты пытались незаметно проехать по украинской территории, и получили мощный удар от украинских защитников.

Важно На Юге ВСУ за сутки уничтожили полсотни врагов, много военной техники и 7 складов

Оккупантов, пытавшихся проскользнуть мимо, заметили артиллеристы группировки "Юг". Они нанесли по колонне техники удар, после которого уже никто из российских оккупантов не доехал до места назначения.

Украинские воины нанесли удар по военной технике России: смотрите видео:

Артиллеристы группировки войск "Юг" не позволят врагу незаметно передвигаться по украинской территории и наносить удары по местному населению.

Так держать наши защитники.

Верим в Вооруженные Силы Украины!

– прокомментировало мощное видео ведомство.

Россияне терпят огромные потери на украинской территории

Украинские воины продолжают ликвидировать российских военных и уничтожать вражескую технику. По состоянию на 4 мая количество уничтоженных оккупантов достигло отметки в 24 500.

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины нашим военным удалось уничтожить немало врагов, а также их машины. В частности:

Личного состава – около 24 500 военных;

Танков – 1077 единиц;

Боевых бронированных машин – 2 610 единиц;

Артиллерийских систем – 491 единица;

РСЗО – 163 единицы;

Средств ПВО – 81 единица;

Самолетов – 194 единицы;

Вертолетов – 155 единиц;

Автомобильной техники и автоцистерн – 1867 единиц;

Кораблей и катеров – 10 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 303 единицы;

Специальной техники – 38 единиц;

Крылатых ракет – 87 единиц.

Больше страдали россияне на Изюмском и Новопавловском направлениях.

Потери врага за прошедшие сутки

За минувшие сутки на Юге ВСУ уничтожили полсотни военных страны-агрессора. Кроме того, наши бойцы смогли вывести из строя вражескую технику, а также лишить захватчиков 7 складов с вооружением.

Вот группировка "Восток" выложила в сеть очередной ролик. В нем можно увидеть, как военные из бригады имени гетмана Ивана Мазепы превращают вражескую технику в металлолом.

Не обходится и без уничтожения беспилотников. Так, над Донбассом удалось приземлить 3 беспилотника "Орлан", а также одну ракету. Уничтожить вражеский беспилотник сумели наши бойцы и над Днепропетровщиной.

Смотрите также: В Харьковской области ССО уничтожили скопления техники и поразили блиндаж оккупантов