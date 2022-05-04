Угруповання військ "Південь" оприлюднило відео, на якому видно, як військові Збройних Сил України трощать російську техніку. Окупанти намагалися непомітно проїхати українською територією, та отримали потужний удар від українських захисників.

Важливо На Півдні ЗСУ за добу знищили пів сотні ворогів, багато військової техніки та 7 складів

Окупантів, які намагалися проковзнути повз, помітили артилеристи угруповання "Південь". Вони нанесли по колоні техніки удар, після якого вже ніхто з російських окупантів не доїхав до місця призначення.

Українські воїни завдали удару по військовій техніці Росії: дивіться відео:

Артилеристи угруповання військ "Південь" не дозволять ворогу непомітно пересуватися по українській території та завдавати ударів по місцевому населенню.

Так тримати наші захисники.

Віримо у Збройні Сили України!

– прокоментувало потужне відео відомство.

Росіяни зазнають величезних втрат на українській території

Українські воїни продовжують ліквідовувати російських військових та нищити ворожу техніку. Станом на 4 травня кількість знищених окупантів сягнула позначки у 24 500.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України нашим військовим вдалося знищити чимало ворогів, а також їхніх машин. Зокрема:

Особового складу – близько 24 500 військових;

Танків – 1 077 одиниць;

Бойових броньованих машин – 2 610 одиниць;

Артилерійських систем – 491 одиницю;

РСЗВ – 163 одиниці;

Засобів ППО – 81 одиницю;

Літаків – 194 одиниці;

Гелікоптерів – 155 одиниць;

Автомобільної техніки й автоцистерн – 1 867 одиниць;

Кораблів і катерів – 10 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 303 одиниці;

Спеціальної техніки – 38 одиниць;

Крилатих ракет – 87 одиниць.

Найбільше страждали росіяни на Ізюмському та Новопавлівському напрямках.

Втрати ворога за минулу добу

За минулу добу на Півдні ЗСУ знищили пів сотні військових країни-агресорки. Крім того, наші бійці змогли вивести з ладу ворожу техніку, а також позбавити загарбників 7 складів з озброєнням.

У от угруповання "Схід" виклало в мережу черговий ролик. У ньому можна побачити, як військові з бригади імені гетьмана Івана Мазепи перетворюють ворожу техніку на брухт.

Не обходиться і без знищення безпілотників. Так, над Донбасом вдалося приземлити 3 безпілотники "Орлан", а також одну ракету. Знищити ворожий безпілотник зуміли наші бійці і над Дніпропетровщиною.

Дивіться також: На Харківщині ССО знищили скупчення техніки та уразили бліндаж окупантів