На Юге россияне осуществляют интенсивную разведку с помощью беспилотников

Оккупанты осуществляют воздушную разведку на Юге. В Генштабе отмечают, что враг интенсивно применяет БПЛА.

Кроме Южнобугского направления, враг разведывает еще и Запорожское. Об этом стало известно из утренней сводки Генерального штаба ВСУ 25 июля.

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оккупанты пытаются разведать позиции ВСУ

Враг осуществляет интенсивное ведение воздушной разведки БПЛА. Также нанес авиационный удар неподалеку от Белогорки,

– говорится в сообщении.

В Запорожском направлении захватчики проводили воздушную разведку над Омельником, Щербаками, Новоданиловкой и Малиновкой.

На Востоке тоже заметили вражеские беспилотники. Они летали на Бахмутском направлении, а именно – в Краматорском районе.

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Какая ситуация на Юге

россияне продолжают обстреливать города и села на Юге. Оккупанты атаковали из артиллерии районы населенных пунктов Потемкино, Краснополье, Квитневое, Киселевка, Партизанское, Первомайское, Луч, Посад-Покровское, Благодатное, Шевченково, Прибужское, Степная Долина, Новая Заря.

По имеющейся информации, вне пунктов базирования находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

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