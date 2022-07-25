Окрім Південнобузького напрямку, ворог розвідує ще й Запорізький. Про це стало відомо з ранкового зведення Генерального штабу ЗСУ 25 липня.
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Окупанти намагаються розвідати позиції ЗСУ
Ворог здійснює інтенсивне ведення повітряної розвідки БпЛА. Також завдав авіаційного удару неподалік Білогірки,
– мовиться в повідомленні.
На Запорізькому напрямку загарбники проводили повітряну розвідку над Омельником, Щербаками, Новоданилівкою та Малинівкою.
На Сході теж помітили ворожі безпілотники. Вони літали на Бахмутському напрямку, а саме – в районі Краматорська.
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Яка ситуація на Півдні
росіяни продовжують обстрілювати міста й села на Півдні. Окупанти атакували з артилерії райони населених пунктів Потьомкине, Червонопілля, Квітневе, Киселівка, Партизанське, Первомайське, Луч, Посад-Покровське, Благодатне, Шевченкове, Прибузьке, Степова Долина, Нова Зоря.
За наявною інформацією, поза пунктами базування перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
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