Недоодетые и недовооруженные: на Юге россияне подтягивают мобилизованных

Российские оккупанты накапливают определенные ресурсы на Юге. Хотя эти накопления трудно назвать военными, потому что подтягивают мобилизованных.

Со снаряжением и вооружением у новоприбывших – проблемы. Об этом сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.

Кстати говоря Используют небольшие группы с техникой, – Гуменюк о тактике врага на Запорожском направлении

Подтягивают преимущественно мобилизационный ресурс. Недоодетый, недоснаряженный и недовооруженный,

– рассказала Гуменюк.

Такую схему, продолжила Гуменюк, захватчики использовали при оккупации Правобережья. Методы применяются и дальше.

Оккупанты не могут подтянуть больше сил

Спикер объяснила, что огневой контроль украинских сил на соответствующих маршрутах не позволяет оккупантам полноценно подтягивать мощные резервы и подразделения. Поэтому они пытаются проталкивать небольшие группы мобилизованных. Враг надеется иметь хотя бы определенную оборону из человеческого щита.

Ранее Гуменюк отмечала, что на Запорожском направлении враг использует специальную тактику. Оккупанты формируют небольшие группы из 10 – 15 человек, их усиливают бронированной техникой и танками. Таким образом оккупанты пытаются прощупывать прочность обороны ВСУ.