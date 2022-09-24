Защитники Юга предупредили, что враг может снова атаковать дронами: что делать, когда увидели их
Источник:ОК "Юг"
На Юге есть возможность повторных атак дронами-камикадзе. Защитники рассказали, как поступать, когда увидели такого.
В ОК "Юг" подчеркнули, что есть неуемное желание врага психологически давить на мирное население. Поэтому следует учитывать обязательные меры безопасности. В частности, не игнорировать сигналы воздушных тревог и не пренебрегать укрытиями.
Кстати , Одессу атаковали дроны-камикадзе с моря: есть погибший
Что делать, если увидели дрон-камикадзе
При приближении такого дрона, в воздухе слышна работа его двигателя. Звук похож на двигатель мопеда или бензопили.
В этом случае следует оценить обстановку вокруг, держаться в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов. Переждать угрозу нужно в укрытии.
Более 60 вылетов беспилотников в сутки
На Юге за сутки враг совершил более 60 вылетов беспилотников, сообщили в Генштабе . Цель оккупантов – ведение разведки, корректировка огня и нанесение ударов по объектам гражданской инфраструктуры.
Таким образом, огневого воздействия испытали более 40 населенных пунктов вдоль линии столкновения.
Атака иранскими дронами: коротко
- Россияне 23 сентября атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе Shahed 136. Один дрон удалось сбить силам ПВО.
- В результате атаки погиб гражданский человек и повреждено админздание в припортовой зоне Одессы.