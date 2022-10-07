На Юге украинские защитники уничтожили до 30 оккупантов и враждебную ПВО

Вооруженные силы Украины продолжают обезвреживать врагов на Юге – защитники ликвидировали 30 оккупантов и прошли систему противовоздушной обороны.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отчитались о ситуации на фронте. В частности, в Херсонской области российские войска притесняют все больше.

Внимание С начала войны на Юге удалось освободить более 2 400 квадратных километров, – ОП

Так, в районе населенного пункта Каховка Херсонской области подтверждено уничтожение живой силы и военной техники, среди которой средства противовоздушной обороны,

– говорится в сообщении.

Также отмечают, что в результате "эффективного огневого поражения района сосредоточения противника" вблизи населенного пункта Борозенское погибли 10 российских солдат, еще 20 получили ранения.

Успехи ВСУ в небе

К слову, в Генштабе отчитались, что Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов.

Подтверждено поражение 8 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 3 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 2 БпЛА и 2 вертолета врага.

На юге враг теряет живую силу и технику.

Только за минувшие сутки, 6 октября, ВСУ уничтожили еще три состава боеприпасов путинских бойцов.

Так что российская армия потеряла еще около 10 танков и почти 20 бронированных машин разного класса и уровня.

Попытки оккупантов продвинуться или разведать прочность наших позиций заканчиваются печально для него самого. В частности, потерями и отступлением.

Больше о том, что происходит в Херсонской области: смотрите видео