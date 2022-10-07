У Генеральному штабі Збройних сил України прозвітували про ситуацію на фронті. Зокрема, на Херсонщині російські війська притісняють усе більше.

Увага Від початку війни на Півдні вдалося звільнити понад 2 400 квадратних кілометрів, – ОП

Так, в районі населеного пункту Каховка Херсонської області, підтверджено знищення живої сили та військової техніки, серед якої засоби протиповітряної оборони,

– йдеться у повідомленні.

Також зазначають, що внаслідок "ефективного вогневого ураження району зосередження противника" поблизу населеного пункту Борозенське загинули 10 російських вояк, ще 20 отримали поранення.

Успіхи ЗСУ у небі

До слова, у Генштабі прозвітували, що Авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів.

Підтверджено ураження 8 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 2 БпЛА та 2 гелікоптери ворога.

На Півдні ворог втрачає живу силу та техніку

Лише за минулу добу, 6 жовтня ЗСУ знищили ще три склади боєприпасів путінських бійців.

Тож російська армія втратила ще близько 10 танків і майже 20 броньованих машин різного класу і рівня.

Спроби окупантів просунутися або розвідати міцність наших позицій закінчуються сумно для нього самого. Зокрема, втратами та відступом.

Більше про те, що відбувається на Херсонщині: дивіться відео

Важливо! Станом на 7 жовтня ЗСУ ліквідували 61 680 окупантів, зокрема 350 за останню добу.