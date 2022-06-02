На Юге воины ВСУ уничтожили 4 российские гаубицы "Мста-Б"

За минувшую ночь украинские защитники и защитницы нанесли потери оккупантам на Юге нашего государства. Таким образом, наши воины уничтожили 4 русские гаубицы.

Остальные потери российских кафиров на Юге уточняют. Однако подразделения ракетно-артиллерийского вооружения сил обороны смогли уничтожить российские гаубицы.

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Что известно о гаубице "Мста-Б"

Украинским военным удалось уничтожить 4 гаубицы "Мста-Б" – артиллерийские установки, созданные во времена СССР. Сейчас они находятся на вооружении Украины, Казахстана, Беларуси и России. 152-миллиметровые гаубицы предназначены для уничтожения тактических средств ядерного нападения, артиллерийских и минометных батарей, танков и других бронированных средств.

Также они используются для разрушения полевых фортификационных и других оборонных сооружений, подавления живой силы и огневых средств, пунктов управления, средств противовоздушной и противоракетной обороны. Максимальная дальность гаубиц – 28 900 метров.

Российские кафиры использовали такие гаубицы не только во время вторжения в Украину, но и в ходе войны на Донбассе и в Сирии. Сейчас эти гаубицы российские кафиры активно используют для обстрелов не только позиций наших защитников и защитниц, но и гражданской инфраструктуры.

Потери кафиров по состоянию на 99-й день войны

По состоянию на 2 мая – 99-й день войны России с Украиной, кафиры потеряли около 30 850 человек из личного состава. В Генштабе Вооруженных Сил отмечают, что количество ликвидированных оккупантов ориентировочно, поскольку активные боевые действия, которые продолжаются на Юге и Востоке Украины, существенно усложняют подсчет.

Только за прошедшие сутки наши защитники и защитницы уничтожили:

около 150 кафиров;

2 вражеских танка;

11 боевых бронированных машин;

1 враждебное средство противовоздушной обороны;

2 вражеских самолета;

2 русских беспилотника;

35 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

2 единицы специальной техники.

С полной статистикой потерь оккупантов за 99 дней полномасштабной войны вы можете ознакомиться здесь .

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