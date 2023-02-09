На Юге звучала воздушная тревога: были пуски ракет

Днем 9 февраля на Юге Украины раздались сирены. Более того, сообщается об угрозе для южных областей применения наземных пусковых комплексов БРК из Крыма.

Так, сирены начали раздаваться около 14:00. А уже в 14:07 появилась информация о запуске авиационных ракет на Одесскую и Николаевскую области, а вскоре после этого на Юге заработали украинские системы ПВО.

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Где звучала воздушная тревога

Так, воздушную тревогу объявили в:

Одесской,

Николаевской,

в Херсонской областях.

Однако отметим, что около 14:30 начался сигнал отбоя тревоги.

Били не "Ониксами"

Не пренебрегайте своей жизнью и здоровьем и всегда направляйтесь к укрытию при объявлении воздушной тревоги.

Отметим, что для своих ракетных атак страна-террористка не применяла сверхзвуковые противокорабельные ракеты Оникс, которые активно использовала в начале полномасштабного вторжения для поражения наземных целей.

Ракеты П-800 "Оникс" – это советская разработка. Береговой ракетный комплекс "Бастион" с ней Россия развернула на территории оккупированного Крыма еще в 2015 году для уничтожения целей на расстоянии до 300 километров.