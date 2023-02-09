На Юге звучала воздушная тревога: были пуски ракет
Днем 9 февраля на Юге Украины раздались сирены. Более того, сообщается об угрозе для южных областей применения наземных пусковых комплексов БРК из Крыма.
Так, сирены начали раздаваться около 14:00. А уже в 14:07 появилась информация о запуске авиационных ракет на Одесскую и Николаевскую области, а вскоре после этого на Юге заработали украинские системы ПВО.
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Где звучала воздушная тревога
Так, воздушную тревогу объявили в:
- Одесской,
- Николаевской,
- в Херсонской областях.
Однако отметим, что около 14:30 начался сигнал отбоя тревоги.Обратите внимание! Не пренебрегайте своей жизнью и здоровьем и всегда направляйтесь к укрытию при объявлении воздушной тревоги.
Били не "Ониксами"
Отметим, что для своих ракетных атак страна-террористка не применяла сверхзвуковые противокорабельные ракеты Оникс, которые активно использовала в начале полномасштабного вторжения для поражения наземных целей.
Ракеты П-800 "Оникс" – это советская разработка. Береговой ракетный комплекс "Бастион" с ней Россия развернула на территории оккупированного Крыма еще в 2015 году для уничтожения целей на расстоянии до 300 километров.