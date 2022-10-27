На Юге ВСУ сбили российские вертолет и штурмовик, иранских дронов тоже резко поубавилось

За прошедшие сутки наши защитники Юга уничтожили подавляющее большинство выпущенных оккупантами "шахидов". Кроме этого, Воздушные силы сбили 2 вертолета и 1 штурмовик.

Наши воины сбили в Херсонской области вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25. Кроме этого, на Юге было сбито большинство из запущенных россиянами дронов-камикадзе.

Успехи ВСУ на Юге

27 октября, около 08:00, подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушное командование "Юг" сбило российский ударный вертолет Ка-52.

А около 08:40 подразделение зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" Воздушных Сил сбило российский штурмовик Су-25.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что за последние сутки, 26 октября, силы и средства ПВО уничтожили 18 из 20 БпЛА “Shahed-136”, которые оккупанты применяли по объектам критической инфраструктуры Украины.