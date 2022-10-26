Резников назвал 3 этапа войны: на каком из них Украина сейчас

26 октября 2022 , 14:29
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Источник:

NHK

Украинские защитники противостоят российскому врагу в полномасштабной войне уже 245-е сутки. Сейчас на многих направлениях происходит контрнаступление.

Как заявил министр обороны Украины Алексей Резников, всю борьбу можно условно поделить на три этапа. В настоящее время Украина уже на третьем.

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3 этапа войны:

  • сдерживание войск РФ;
  • стабилизация линии фронта;
  • постепенное освобождение территории Украины.

По словам Резникова, на данный момент ситуация находится на третьем этапе – проведении контрнаступательной операции, во время которой Вооруженные Силы отвоевывают свои территории.

Министр обороны отметил, что кампания на юге замедлилась, потому что российские войска используют оросительные каналы в качестве окопов. В то же время добавил, что украинские войска будут продвигаться вперед с наступлением зимы, когда мобильность российских войск снизится.

Резников также подчеркнул, что у Украины есть реальный план по освобождению всех временно оккупированных территорий.

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Министр обороны Украины заявил, что Вооруженные Силы Украины доказали, что Россия – это действительно "бумажный тигр". Поэтому "вторая армия мира" – это только слова, и они ничего не значат.

Как рассказал Резников, до полномасштабного вторжения многие столицы были уверены, что оно будет стремительным, и Украина падет через 72 часа. Они думали, что украинский парламент, правительство и президент будут захвачены или сбегут в Европу.

Но вся Украина доказала, что эти мысли были ошибочны и российское войско, как старый китайский фразеологизм "бумажный тигр", – обозначение чего-то опасного только с виду, но на самом деле негрозного.

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Автор: Марта Касіянчук