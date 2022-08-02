На каком направлении оккупанты сосредоточатся в ближайшее время: мнение военного эксперта
россия перебрасывает на Юг Украины батальонные группы, поскольку поняла, что захватить Харьков не удастся. Сейчас войска оккупанта будут концентрироваться на других направлениях.
О возможных планах оккупантов на фронте сказал Александр Мусиенко – руководитель Центра военно-правовых исследований. Свое мнение он выразил в эфире 24 канала.
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По его словам, вероятно, россияне будут сосредотачиваться на том, чтобы сохранить то, что они пока удерживают во временной оккупации. И пока откажутся от наступательных действий и плана получить новые "достижения".
Более того, я думаю, это означает, что Изюмское направление несколько истощится, поэтому они не смогут сейчас вести наступательные действияна Славянск.
Однако угроза ракетных обстрелов Славянска и Краматорска остается.
Где оккупанты сосредоточятся на Востоке
Военный эксперт считает, что, скорее всего, россияне на Востоке сосредоточятся на направлении Бахмута и Северска. Все для того, чтобы продвигаться вперед. Если им это удастся.
Также Мусиенко считает, что все выглядит так, будто на Славянске наступление остановилось и продлить его у захватчиков сейчас нет возможности.Внимание! Украинские воины отразили штурмовые действия в районах: Яковлевки, Вершины, Кодемы, Майского.
На каком направлении оккупанты сосредоточятся в ближайшее время: смотрите видео
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- На Славянском направлении зафиксировали обстрелы неподалеку от Курульки, Грушувахи, Чепиля, Карнауховки, Долины и Барвенкового и авиационный удар возле Дибровного.
- В Донецком направлении усилия противника сосредоточены на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
- В Краматорском направлении враг обстрелял из танков и артиллерии районы Серебрянки, Северска, Звоновки и Донецкого. Нанес авиаудары возле Серебрянки. Вел штурмовые действия неподалеку от Ивано-Дарьевки. Успеха не имел, отошел.
- На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры и нанес авиаудары у Соледара, Яковлевки, Семигорья, Покровского и Белогоровки.
- На Авдеевском направлении также фиксировались обстрелы, враг вел штурмовые действия в районе Авдеевки. Успеха не имел, отошел. Сейчас продолжаются бои вблизи Песков.