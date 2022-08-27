Британская разведка назвала направление, на котором россияне усилили свои атаки

Украинские защитники и защитницы уже 185-й день противостоят российскому врагу, который полномасштабно вторгся на нашу землю. На большинстве направлений ВСУ отражают атаки, впрочем, есть и те, где противник преуспевает.

россия усилила атаки на Донбассе, – британская разведка

В частности, говорится о Донбассе. Сейчас оккупанты активизировались на этом направлении. В разведке Великобритании было предположено, с чем это может быть связано.

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Так, в британской разведке предполагается, что россия усилила атаки на Донбассе, чтобы оттянуть туда дополнительные подразделения Вооруженных Сил Украины. Вероятно, российское командование приняло такое решение на фоне сообщений о планах Украины по масштабному контрнаступлению.

Существует реальная вероятность того, что Россия активизировала свои усилия на Донбассе, пытаясь оттянуть или связать дополнительные украинские подразделения на фоне слухов о том, что Украина планирует большое контрнаступление.

– говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что за последние пять дней усилилась интенсивность российских штурмов на донецком направлении Донбасса.

В разведке утверждают, что российские силы продвинулись в центр поселка Пески, недалеко от Донецкого аэропорта и в целом оккупанты добились немногочисленных территориальных успехов. Однако в целом российские войска не получили территории.

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