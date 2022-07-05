Не хотят приближаться к берегу, – Братчук объяснил, насколько далеко в море враг держит флот

Сергей Братчук рассказывает, что враг не приближается к побережью Черного моря. Он держит свой флот на расстоянии около 100 км от берега.

Братчук говорит, что остров Змеиный российские оккупанты хотели превратить в своеобразный сухопутный аналог крейсера "Москва". Однако им это не удалось. Сейчас остров полностью зачищен от захватчиков.

Об этом спикер Одесской ОВА заявил в эфире телеканала "Рада" 4 июля, сообщает 24 канал.

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Ранее одесситы могли видеть российские корабли с берега

Если в марте-апреле одесситы некоторые вражеские корабли могли наблюдать с берега. Сегодня они находятся на расстоянии около 100 км от берега. То есть враг понимает, что приближаться к побережью на определенном расстоянии уже не нужно,

– говорится в сообщении.

Сейчас группировки черноморского флота России в этой части Черного моря присутствуют. Есть три носителя ракет, один большой десантный корабль. Но от берега их физически удалось отбросить.

ВСУ освободили Змеиный: коротко

Украинские военные боролись за контроль над Змеиным длительное время. Остров захватили оккупанты еще в начале полномасштабного вторжения.

В конце июня ВСУ нанесли мощные удары по позициям российских войск на острове. 30 июня стало известно, что захватчики сбежали с острова. Сами же придумали миф о "жесте доброй воли".

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