На Киевщине и в других областях объявляли тревогу: что известно об угрозе

20 декабря 2023, 15:40
Читати новину українською

В ряде областей была объявлляли воздушную тревогу. Жителей призывали находиться в укрытиях.

Около 15:38 почти половина Украины "покраснела". Воздушные силы ВСУ сначала предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения с Востока.

Читайте также Атака длилась более 4 часов: россияне снова запускали "Шахеды" в направлении Староконстантинова

Что известно о масштабной воздушной тревоге 20 декабря

16:30 В Херсонской области снова объявили отбой воздушной тревоги.16:16 В Кировоградской области объявили отбой. ПС ВСУ сообщили об отбое угрозы применения врагом баллистики с Востока.16:15 Также отбой воздушной тревоги был объявлен в Харьковской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.16:13 В Полтавской области объявили отбой.16:12 В Херсонской области снова воздушная тревога.16:09 В Херсонской области объявили отбой воздушной тревоги.16:02 В Киевской и Сумской областях тоже объявили отбой.16:00 В Черкасской, Винницкой, Житомирской, Черниговской областях и Киеве объявили отбой.15:52 Воздушные силы ВСУ предупредили жителей о движении ракеты на Кривой Рог.15:51 Мониторинговые каналы сообщили, что МиГ-31 запустил КАБ в направлении Бериславского района (не "Кинжал").15:49 В Николаевской области объявили отбой.15:41 По предварительной и неофициальной информации от мониторинговых каналов, масштабную тревогу могли объявить из-за российского МиГ-31.15:39 В Сумской, Житомирской и Винницкой области также была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщили о движении ракеты в Николаевской области.15:36 Киевская, Днепропетровская и Черкасская области тоже стали "красными". ВС ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики с Востока.15:34 Также была объявлена тревога в Полтавской области.15:32 ВС ВСУ объявили тревогу в Кировоградской области.15:21 Николаевщина тоже "покраснела".15:17 Воздушную тревогу объявили в Херсонской области.14:37 В Харьковской области тоже объявили тревогу.14:21 Воздушная тревога была объявлена в Запорожской области.
Автор: Петро Залива