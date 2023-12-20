На Киевщине и в других областях объявляли тревогу: что известно об угрозе

В ряде областей была объявлляли воздушную тревогу. Жителей призывали находиться в укрытиях.

Около 15:38 почти половина Украины "покраснела". Воздушные силы ВСУ сначала предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения с Востока.

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Что известно о масштабной воздушной тревоге 20 декабря

В Херсонской области снова объявили отбой воздушной тревоги.В Кировоградской области объявили отбой. ПС ВСУ сообщили об отбое угрозы применения врагом баллистики с Востока.Также отбой воздушной тревоги был объявлен в Харьковской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.В Полтавской области объявили отбой.В Херсонской области снова воздушная тревога.В Херсонской области объявили отбой воздушной тревоги.В Киевской и Сумской областях тоже объявили отбой.В Черкасской, Винницкой, Житомирской, Черниговской областях и Киеве объявили отбой.Воздушные силы ВСУ предупредили жителей о движении ракеты на Кривой Рог.Мониторинговые каналы сообщили, что МиГ-31 запустил КАБ в направлении Бериславского района (не "Кинжал").В Николаевской области объявили отбой.По предварительной и неофициальной информации от мониторинговых каналов, масштабную тревогу могли объявить из-за российского МиГ-31.В Сумской, Житомирской и Винницкой области также была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщили о движении ракеты в Николаевской области.Киевская, Днепропетровская и Черкасская области тоже стали "красными". ВС ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики с Востока.Также была объявлена тревога в Полтавской области.ВС ВСУ объявили тревогу в Кировоградской области.Николаевщина тоже "покраснела".Воздушную тревогу объявили в Херсонской области.В Харьковской области тоже объявили тревогу.Воздушная тревога была объявлена в Запорожской области.