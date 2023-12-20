На Киевщине и в других областях объявляли тревогу: что известно об угрозе

Около 15:38 почти половина Украины "покраснела". Воздушные силы ВСУ сначала предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения с Востока.
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Что известно о масштабной воздушной тревоге 20 декабря16:30
В Херсонской области снова объявили отбой воздушной тревоги.16:16
В Кировоградской области объявили отбой. ПС ВСУ сообщили об отбое угрозы применения врагом баллистики с Востока.16:15
Также отбой воздушной тревоги был объявлен в Харьковской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.16:13
В Полтавской области объявили отбой.16:12
В Херсонской области снова воздушная тревога.16:09
В Херсонской области объявили отбой воздушной тревоги.16:02
В Киевской и Сумской областях тоже объявили отбой.16:00
В Черкасской, Винницкой, Житомирской, Черниговской областях и Киеве объявили отбой.15:52
Воздушные силы ВСУ предупредили жителей о движении ракеты на Кривой Рог.15:51
Мониторинговые каналы сообщили, что МиГ-31 запустил КАБ в направлении Бериславского района (не "Кинжал").15:49
В Николаевской области объявили отбой.15:41
По предварительной и неофициальной информации от мониторинговых каналов, масштабную тревогу могли объявить из-за российского МиГ-31.15:39
В Сумской, Житомирской и Винницкой области также была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщили о движении ракеты в Николаевской области.15:36
Киевская, Днепропетровская и Черкасская области тоже стали "красными". ВС ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики с Востока.15:34
Также была объявлена тревога в Полтавской области.15:32
ВС ВСУ объявили тревогу в Кировоградской области.15:21
Николаевщина тоже "покраснела".15:17
Воздушную тревогу объявили в Херсонской области.14:37
В Харьковской области тоже объявили тревогу.14:21
Воздушная тревога была объявлена в Запорожской области.