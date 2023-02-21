В Киевской и Одесской областях возможны аварийные отключения света: бурлит сильная непогода
Источник:ДТЭК
В Украине бурлит непогода, в частности, сильный ветер. Поэтому в Киевской и Одесской областях возможны аварийные отключения света.
Так, в результате ухудшения погоды в Киевской области начались аварийные отключения света – без электроэнергии более 7 тысяч потребителей.
Кстати говоря Видим способность энергосистемы покрыть потребление, – в Укрэнерго поделились хорошими новостями
Какая ситуация в Киевской области
Больше обесточений есть в Обуховском и Бучанском районах. Синоптики предупредили, что в Киевской области прогнозируется дождь, а ночью мокрый снег с порывами ветра.
Поэтому кроме отключений могут падать деревья, что может привести к обрыву проводов. Кстати, после непогоды на небе в Киеве появилась радуга.
Отключение в Одесской области
В Одесской области также возможны аварийные отключения, сообщили в ДТЭК. Без света осталось 24 населенных пункта области, а это примерно 17 тысяч семей. Больше всего пострадали Измаильский, Подольский и Центральный регионы.
Однако 44 аварийных бригады ДТЭК уже работают над ликвидацией последствий ухудшения погоды.
Непогода в других областях
- В Черкассах сильный ветер повалил деревья на 2 автомобиля, двигавшихся по улице Максима Зализняка. Спасатели прибыли на место вызова и убрали дерево с дороги. Один человек травмировался.
- В селе Сигнаевка Звенигородского района Черкасской области чрезвычайники убрали дерево, упавшее на проезжую часть дороги.
- В Киевской области на дороге Тетиев – Пятигоры сильный ветер также повалил дерево на дорогу, в результате чего возникла пробка.
- На Волыни в Турийске спасатели демонтировали поврежденный ветром элемент кровли, который мог причинить вред прохожим.