На Киевщине и Полтавщине прогремели взрывы

Враг продолжает атаковать Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". На рассвете 18 сентября взрывы слышали в Киевской и Полтавской областях.

Об этом сообщает Obozrevatel.ua. Перед этим в Воздушных силах предупреждали о движении дронов-камикадзе в направлении этих регионов.

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В двух областях прогремели взрывы

На рассвете, около 06:15, в сети сообщили о взрывах в Киевской и Полтавской областях. Перед этим в Воздушных силах сообщали о движении "Шахедов" в этих регионах.

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Так, существовала угроза в Киевской и Черкасской областях, ведь в этих областях двигались вражеские беспилотники. Другая группа дронов была на границе Полтавщины и Черниговской области.

Сейчас местные власти не комментировали взрывы. Информация о пострадавших и разрушениях по состоянию на 06:30 не поступала.