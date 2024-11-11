На Киевщине и ряде областей объявили тревогу: в чем причина
Вечером 11 ноября на Киевщине и ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной этого стала активность беспилотников.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем украинцев не пренебрегать угрозой и оставаться в безопасных местах.
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В ряде областей объявили тревогу
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В Киеве прозвучал отбой воздушной тревоги. Актуальная карта тревог Новая группа "Шахедов" фиксируется в направлении Николаевщины с Херсонщины. Сейчас в воздушном пространстве фиксируют несколько групп "Шахедов": Группа вражеских БпЛА на севере Запорожской области курсом на Днепропетровщину. Россияне традиционно запустили дроны-камикадзе. Так, в Запорожской области угроза применения вражеских ударных БПЛА. Воздушную тревогу объявили в Киеве. Дрон направляется в направлении столицы. Возможна работа ПВО. Воздушные силы предупредили, что на Киевщине может работать ПВО по БПЛА. На Киевщине объявили воздушную тревогу. Причиной этого стал неизвестный дрон, вероятно – разведывательный.
В Киеве прозвучал отбой воздушной тревоги.
Актуальная карта тревог
Новая группа "Шахедов" фиксируется в направлении Николаевщины с Херсонщины.
Сейчас в воздушном пространстве фиксируют несколько групп "Шахедов":
Группа вражеских БпЛА на севере Запорожской области курсом на Днепропетровщину.
Россияне традиционно запустили дроны-камикадзе. Так, в Запорожской области угроза применения вражеских ударных БПЛА.
Воздушную тревогу объявили в Киеве. Дрон направляется в направлении столицы. Возможна работа ПВО.
Воздушные силы предупредили, что на Киевщине может работать ПВО по БПЛА.
На Киевщине объявили воздушную тревогу. Причиной этого стал неизвестный дрон, вероятно – разведывательный.