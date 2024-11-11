На Киевщине и ряде областей объявили тревогу: в чем причина

Вечером 11 ноября на Киевщине и ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной этого стала активность беспилотников.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем украинцев не пренебрегать угрозой и оставаться в безопасных местах.

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В ряде областей объявили тревогу

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