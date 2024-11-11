На Киевщине и ряде областей объявили тревогу: в чем причина

11 ноября 2024, 21:16
Читати новину українською
Автор: Анжелика Байбак

Вечером 11 ноября на Киевщине и ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной этого стала активность беспилотников.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем украинцев не пренебрегать угрозой и оставаться в безопасных местах.

Смотрите также Чем опасен "Шахед" с термобарическим зарядом и как защититься: авиаэксперт дал советы

В ряде областей объявили тревогу

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

22:07, 11 ноября

В Киеве прозвучал отбой воздушной тревоги.

22:06, 11 ноября

Актуальная карта тревог

22:04, 11 ноября

Новая группа "Шахедов" фиксируется в направлении Николаевщины с Херсонщины.

22:02, 11 ноября

Сейчас в воздушном пространстве фиксируют несколько групп "Шахедов":

  • Группа вражеских БПЛА с севера Запорожской области движется северо-западным курсом, в направлении Днепра, Каменского.
  • Группа "Шахедов" на границе Донецкой и Днепропетровской областей курсом на Харьковщину.
21:34, 11 ноября

Группа вражеских БпЛА на севере Запорожской области курсом на Днепропетровщину.

21:30, 11 ноября

Россияне традиционно запустили дроны-камикадзе. Так, в Запорожской области угроза применения вражеских ударных БПЛА.

21:26, 11 ноября

Воздушную тревогу объявили в Киеве. Дрон направляется в направлении столицы. Возможна работа ПВО.

21:15, 11 ноября

Воздушные силы предупредили, что на Киевщине может работать ПВО по БПЛА.

21:14, 11 ноября

На Киевщине объявили воздушную тревогу. Причиной этого стал неизвестный дрон, вероятно – разведывательный.