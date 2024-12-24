На Киевщине мужчина бросил гранату в сестру и знакомых: взрыв произошел внутри дома
В селе на Бучанщине мужчина взорвал гранату прямо в доме, когда внутри были люди. Правоохранители сообщили ему о подозрении.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области.
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Пьяный мужчина во время конфликта бросил в доме гранату
В полиции рассказали, что на днях к ним поступило сообщение о взрыве в одном из домов села Гавронщина.
На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что между 31-летним мужчиной в состоянии алкогольного опьянения возник конфликт со своей сестрой и ее знакомым. После чего злоумышленник достал гранату и бросил ее в сторону присутствующих,
– указали в полиции.
Сообщается, что в результате взрыва пострадали два человека. У одного из мужчин диагностировали посеченные раны тела, а женщина получила контузию и осколочные ранения ноги. Однако после оказания медицинской помощи пострадавшая от госпитализации отказалась. Злоумышленник также получил телесные повреждения, ему была оказана медицинская помощь.
Взрыв гранаты в доме в селе Гавровщина / фото Нацполиция
На месте происшествия работали правоохранители и медики. Виновника взрыва задержали в порядке ст. 208 УКУ. Следователи сообщили ему о подозрении (ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 5, ч. 2 ст. 115 УКУ).
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.