На Киевщине мужчина бросил гранату в сестру и знакомых: взрыв произошел внутри дома

В селе на Бучанщине мужчина взорвал гранату прямо в доме, когда внутри были люди. Правоохранители сообщили ему о подозрении.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области.

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Пьяный мужчина во время конфликта бросил в доме гранату

В полиции рассказали, что на днях к ним поступило сообщение о взрыве в одном из домов села Гавронщина.

На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что между 31-летним мужчиной в состоянии алкогольного опьянения возник конфликт со своей сестрой и ее знакомым. После чего злоумышленник достал гранату и бросил ее в сторону присутствующих,

– указали в полиции.

Сообщается, что в результате взрыва пострадали два человека. У одного из мужчин диагностировали посеченные раны тела, а женщина получила контузию и осколочные ранения ноги. Однако после оказания медицинской помощи пострадавшая от госпитализации отказалась. Злоумышленник также получил телесные повреждения, ему была оказана медицинская помощь.

Взрыв гранаты в доме в селе Гавровщина / фото Нацполиция

На месте происшествия работали правоохранители и медики. Виновника взрыва задержали в порядке ст. 208 УКУ. Следователи сообщили ему о подозрении (ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 5, ч. 2 ст. 115 УКУ).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.