Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київщини.

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П'яний чоловік під час конфлікту кинув у будинку гранату

У поліції розповіли, що днями до них надійшло повідомлення про вибух в одному з будинків села Гавронщина.

На місці події правоохоронці попередньо встановили, що між 31-річним чоловіком у стані алкогольного сп’яніння виник конфлікт зі своєю сестрою та її знайомим. Після чого зловмисник дістав гранату та кинув її у бік присутніх,

– вказали у поліції.

Повідомляється, що внаслідок вибуху постраждало двоє осіб. В одного з чоловіків діагностували посічені рани тіла, а жінка отримала контузію та осколкові поранення ноги. Проте після надання медичної допомоги постраждала від госпіталізації відмовилася. Зловмисник також зазнав тілесних ушкоджень, йому було надано медичну допомогу.

Вибух гранати у будинку у селі Гавровщина / фото Нацполіція

На місці події працювали правоохоронці та медики. Винуватця вибуху затримали у порядку ст. 208 ККУ. Слідчі повідомили йому про підозру (ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 5, ч. 2 ст. 115 ККУ).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.