На Киевщине продлили комендантский час: какие ограничения

В Киевской области продлили действие комендантского часа. С 12 по 19 июня ее вводят с 23:00 до 5:00.

Такое решение было принято в Киевской областной военной администрации. Следует добавить, что там продолжают действие комендантского часа еженедельно. Ранее она действовала также с 23:00 до 5:00.

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Во всех районах Киевской области комендантский час вводится ежедневно с 23:00 до 5:00. Такие временные ограничения будут действовать с 12 по 19 июня, - отмечают в Киевской ОВА.

Там отметили, что в настоящее время гражданское население не может находиться на улице и в общественных местах. Для работников предприятий критической инфраструктуры, правоохранителей, работников ОВА и т.п. производят пропуска. В таком случае они могут находиться на улице во время комендантского часа. Также нужно иметь с собой документы, подтверждающие личность.

Хотя Киевщину уволили, но опасность сохраняется

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба подчеркнул, что расслабляться не нужно. Хотя два месяца назад подразделения Вооруженных Сил Украины уволили Киевщину, но опасность до сих пор существует. Это и ракетные обстрелы, и возможная деятельность диверсионно-разведывательных групп врага, и заминированные территории и т.д.

Чтобы обезопасить жителей, чиновники вводят комендантский час. Это поможет выявить возможные угрозы и спасти многие жизни.

Господин Кулеба призвал людей соблюдать правила комендантского часа. Сейчас это очень важно, ведь в Украине продолжается полномасштабная война. Российские кафиры уже много раз демонстрировали, что им все равно на гражданское население. Поэтому ни в коем случае не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

"Комендантский час вынужден, но очень необходимое мероприятие. Мы должны максимально обезопасить жизнь наших жителей. В очередной раз обращаюсь к жителям – соблюдайте временные ограничения, вводимые на местах. Эти мероприятия вводятся с единственной целью – сохранить здоровье и жизнь людей. Это наш приоритет ", – рассказал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

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