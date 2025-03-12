На Киевщине прогремели взрывы: работает ПВО

Украина в ночь на 12 марта находится под атакой российских "Шахедов". В частности, взрывы прогремели на Киевщине.

В регионе работает ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

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Что известно о взрывах в Киевской области

Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 22:02.

В 00:32 Воздушные силы предупреждали о движении "Шахедов" на юге Черниговщины северо-западным курсом на Киевщину.

Также в это время российские БпЛА на Киевщине двигались западным курсом на Киев. Их фиксировали вблизи Белой Церкви.

К слову, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА, взрывы и последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Уже в 00:53 в области прогремели взрывы.

Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО,

– написали в КОВА в 00:53.

Традиционно власти Киевщины отметили запрет фотографировать работу защитников.

"Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – также призвали там.