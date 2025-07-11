На Киевщине прогремели взрывы: работает ПВО

Россияне продолжают терроризировать Украину. Утром 11 июля в Киевской области прогремели взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

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Взрывы на Киевщине

Российские войска с ночи атакуют украинские города ударными БПЛА. Поэтому в ряде регионов до сих пор продолжается тревога.

Отметим, что об опасности для Киевщины сообщали, в частности около 8 часов утра.

"БпЛА с Черниговщины на Киевщину", – информировали в ПС.

Уже в 8:48 в Киевской ОВА сообщили о том, что на Киевщине зафиксировано движение вражеских БпЛА. В регионе по вражеским целям работают силы ПВО.

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников,

– обратились к жителям в ОВА.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Напомним, этим утром под атакой врага оказался Харьков. Там фиксировали пожары. Игорь Терехов сообщил, что количество пострадавших после утреннего обстрела города возросло до 9.

Известно, что в городе повреждены жилые дома и роддом.