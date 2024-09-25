На Киевщине прогремели взрывы: в области работала ПВО

Ночью 25 сентября на Киевщине слышали звуки взрывов. Силы ПВО сбивают вражеские воздушные цели над областью.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации. Россия атакует дронами-камикадзе типа "Шахед".

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В Киевской области работает ПВО

Россия ночью 25 сентября запустила ударные БПЛА по Украине. Ориентировочно в 00:59 из-за угрозы на территории Киевской области раздался сигнал воздушной тревоги. И уже в 01:54 там раздались взрывы, связанные с работой наших защитников неба по вражеским дронах.

Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям,

– говорится в сообщении Киевской ОВА.

Там также призвали гражданских позаботиться о собственной безопасности и находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги. В частности, напомнили о соблюдении информационной тишины, то есть не фиксировать, не публиковать в сеть работу наших защитников.

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