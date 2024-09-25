Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. Росія атакує дронами-камікадзе типу "Шахед".
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У Київській області працює ППО
Росія вночі 25 вересня запустила ударні БпЛА по Україні. Орієнтовно о 00:59 через загрозу на території Київської області пролунав сигнал повітряної тривоги. І вже о 01:54 там пролунали вибухи, пов'язані з роботою наших оборонців неба по ворожих дронах.
Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,
– йдеться у повідомленні Київської ОВА.
Там також закликали цивільних подбати про власну безпеку та перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги. Зокрема, нагадали про дотримання інформаційної тиші, тобто не фіксувати не публікувати у мережі роботу наших захисників.
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