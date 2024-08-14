В Киевской области работает ППО

Поздно вечером россияне атакуют территорию нашего государства, в том числе и дронами-камикадзе. Поэтому на Киевщине сообщают о работе противовоздушной обороны.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация. 24 Канал призывает находиться в укрытиях к оглашению отбоя воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Киевской области работает ПВО

Поздним вечером 13 августа на территории Киевской области раздался сигнал воздушной тревоги, в то же время об опасности для столицы пока не сообщается. Уже в 00:09 в регионе было зафиксировано движение вражеских БПЛА.

В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников,

– говорится в сообщении Киевской ОВА.

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В ОВА также призвали местных не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

В предыдущий раз в области было слышно работу противовоздушной обороны еще 11 августа. Тогда насчитали минимум 2 БпЛА в Белоцерковском районе, еще 1 возле Переяслава-Хмельницкого, а также группу, летевшую через Белоцерковщину в сторону Житомирщины.