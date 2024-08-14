Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація. 24 Канал закликає перебувати в укриттях до оголошення відбою повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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У Київській області працює ППО

Пізно ввечері 13 серпня на території Київської області пролунав сигнал повітряної тривоги, водночас про небезпеку для столиці наразі не повідомляють. Вже о 00:09 у регіоні було зафіксовано рух ворожих БпЛА.

У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників,

– йдеться у повідомленні Київської ОВА.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

В ОВА також закликали місцевих не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Попереднього разу в області було чути роботу протиповітряної оборони ще 11 серпня. Тоді нарахували щонайменше 2 БпЛА у Білоцерківському районі, ще 1 біля Переяслава-Хмельницького, а також групу, що летіла через Білоцерківщину в бік Житомирщини.