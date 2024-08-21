На Киевщине работает ППО

Россия атаковала Киевскую область дронами. Власти сообщили, что наша ПВО работает по враждебным целям.

Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 1:41 21 августа. Перед этим, в 1:35 военные предупреждали о движении российских беспилотников.

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Что известно о работе ПВО в Киевской области

БпЛА на Черниговщине и на границе Черниговской и Полтавской областей, курс западный – Киевская область,

– предупреждали Воздушные силы ВСУ.

В Киевской областной военной администрации заверили, что в воздушном пространстве в 2:30 21 августа зафиксировали беспилотники.

Силы ПВО работают по целям. Оставайтесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– призвали в ОВА.

Власти также призвали соблюдать информационную тишину, то есть не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

Кстати, в 2:38 украинские военные предупредили, что среди прочего – дроны на Черниговщине и на границе Черниговской и Полтавской областей, движутся на Запад – на Киевскую область.

Стоит сказать, что власти неоднократно призывали людей находиться в укрытиях.